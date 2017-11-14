Суд продовжить розгляд справи про розстріл Майдану завтра

Судове засідання перенесено на 9.30.

Під час сьогоднішнього судового засідання вивчалися відеоматеріали допиту Арсенія Яценюка, який розповідав про події періоду Революції Гідності. За словами сторони обвинувачення Яценюк надав вичерпні свідчення щодо причетності екс-президента до подій 18 – 20 лютого 2014 року, які призвели до загибелі людей.

Сторона захисту не вважає свідчення Яценюка доказами причетності Януковича до організації вбивств євромайданівців.

Як повідомляв УНН, на минулому засіданні було вивчено судом 38 із 92 томів матеріалів справи. Також слід зазначити, що на минулому засіданні суд пришвидчив розгляд вивчання доказів наданих ГПУ.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо В.Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.