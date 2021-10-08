Суд почав обирати запобіжний захід Труханову. Сам він дав перші коментарі і назвав процес "політичним полюванням"

Труханов вважає дії НАБУ і САП, які напередодні пред’явили йому звинувачення у злочинній діяльності “політичним полюванням”. Пояснює це високим рейтингом його і його партії, з яким, на його думку, політично опоненти впоратися не можуть.

Цитата

“Єдиний спосіб залишається — такий силовий тиск в країні, залякування. Ось що відбувається”, — зазначив він.

Що стосується суті пред’явлених до нього претензій щодо незаконного відчуження земельних ділянок в Одесі, Труханов зазначив наступне: НАБУ і САП інкримінують йому відсутність проведених аукціонів при передачі землі забудовникам. Однак, як запевняє мер Одеси, на момент передачі цієї землі не було закону про проведення таких аукціонів.

“Розумієте, коли нам говорять проводити аукціон у 2015, 2017, 2018 роках, коли розглядаються ці ділянки, потрібно було робити це через аукціон. Але при цьому вони не говорять, що закон, який дозволяє проводити земельні аукціони, прийнятий тільки в 2021 році. Це вже смішно!”, — заявив Труханів.

У контексті

За версією НАБУ і САП, в 2016-2019 роках в Одесі діяла група людей, яка нібито незаконно отримала від місцевої влади земельні ділянки під забудову. За даними антикорупціонерів, які посилаються на висновки експертизи, загальний збиток склав 689 млн грн.