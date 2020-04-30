Суд оголосив перерву в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва оголосив перерву в розгляді клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу підозрюваному експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про узурпацію влади, передає кореспондент УНН.
Так, суд оголосив перерву в обранні запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою.
Зазначимо, що на сьогоднішнє засідання адвокати Януковича не з’явилися.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань на 30 квітня викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження № 62019000000000046.
Як повідомлялося, адвокати проситимуть ДБР допитати Януковича по відеозв’язку.