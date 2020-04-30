Суд оголосив перерву в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу

Так, суд оголосив перерву в обранні запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що на сьогоднішнє засідання адвокати Януковича не з’явилися.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань на 30 квітня викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження № 62019000000000046.



Як повідомлялося, адвокати проситимуть ДБР допитати Януковича по відеозв’язку.