Суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры пресечения подозреваемому экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти, передает корреспондент УНН.
Так, суд объявил перерыв в избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.
Отметим, что на сегодняшнее заседание адвокаты Януковича не явились.
Напомним, Государственное бюро расследований на 30 апреля вызвало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий в рамках уголовного производства № 62019000000000046.
Как сообщалось, адвокаты будут просить ГБР допросить Януковича по видеосвязи.