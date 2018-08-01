Суд оголосив перерву у справі Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 14.00 у розгляді кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді для того, щоб Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги забезпечив явку вже призначеного захисника або ж призначив нового. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.
"Зараз негайно буде Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги проінформований про те, що захисник, призначений коштом держави, без рішення суду, покинув зал судового засідання. Суд звернеться з проханням: або забезпечити його прибуття в судове засідання, або ж виконати рішення суду і призначити захисника, який буде керуватися вимогами закону та захищати Віктора Януковича, а не влаштовувати те, що ми бачили щойно в судовому засіданні", - сказав суддя.
Суддя повідомив, що в засіданні оголошується перерва до 14.00.
Прокурор Максим Крим висловив думку, що слід звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для реагування на дії адвокатів, які унеможливлюють роботу суду.
Як повідомляв УНН, нові адвокати екс-президента України Віктора Януковича Віктор Овсянніков та інший захисник покинули засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Регіональний центр надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві призначив екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді, захисника Віктора Овсяннікова. Він сьогодні прийшов до Оболонського районного суду Києва.
Перед цим адвокат покинув засідання у справі про держзраду Януковича.