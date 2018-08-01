Суд оголосив перерву у справі Януковича

"Зараз негайно буде Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги проінформований про те, що захисник, призначений коштом держави, без рішення суду, покинув зал судового засідання. Суд звернеться з проханням: або забезпечити його прибуття в судове засідання, або ж виконати рішення суду і призначити захисника, який буде керуватися вимогами закону та захищати Віктора Януковича, а не влаштовувати те, що ми бачили щойно в судовому засіданні", - сказав суддя.



Суддя повідомив, що в засіданні оголошується перерва до 14.00.



Прокурор Максим Крим висловив думку, що слід звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для реагування на дії адвокатів, які унеможливлюють роботу суду.



Як повідомляв УНН, нові адвокати екс-президента України Віктора Януковича Віктор Овсянніков та інший захисник покинули засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.



Регіональний центр надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві призначив екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді, захисника Віктора Овсяннікова. Він сьогодні прийшов до Оболонського районного суду Києва.

Перед цим адвокат покинув засідання у справі про держзраду Януковича.