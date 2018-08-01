Суд объявил перерыв в деле Януковича

"Сейчас немедленно будет Центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи проинформирован о том, что защитник, назначенный за счет государства, без решения суда, покинул зал судебного заседания. Суд обратится с просьбой: или обеспечить его прибытие на судебное заседание, или же выполнить решение суда и назначить защитника, который будет руководствоваться требованиями закона и защищать Виктора Януковича, а не устраивать то, что мы видели только на судебном заседании", - сказал судья.



Судья сообщил, что в заседании объявляется перерыв до 14.00.



Прокурор Максим Крым высказал мнение, что следует обратиться к Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры для реагирования на действия адвокатов, которые делают невозможной работу суда.



Как сообщал УНН, новые адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича Виктор Овсянников и другой защитник покинули заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.



Региональный центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве назначил экс-президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, защитника Виктора Овсянникова. Он сегодня пришел в Оболонский районный суд Киева.

Перед этим адвокат покинул заседание по делу о госизмене Януковича.