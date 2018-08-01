Суд объявил перерыв в деле Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 14.00 в рассмотрении уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене для того, чтобы Региональный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи обеспечил явку уже назначенного защитника или назначил нового. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас немедленно будет Центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи проинформирован о том, что защитник, назначенный за счет государства, без решения суда, покинул зал судебного заседания. Суд обратится с просьбой: или обеспечить его прибытие на судебное заседание, или же выполнить решение суда и назначить защитника, который будет руководствоваться требованиями закона и защищать Виктора Януковича, а не устраивать то, что мы видели только на судебном заседании", - сказал судья.
Судья сообщил, что в заседании объявляется перерыв до 14.00.
Прокурор Максим Крым высказал мнение, что следует обратиться к Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры для реагирования на действия адвокатов, которые делают невозможной работу суда.
Как сообщал УНН, новые адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича Виктор Овсянников и другой защитник покинули заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
Региональный центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве назначил экс-президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, защитника Виктора Овсянникова. Он сегодня пришел в Оболонский районный суд Киева.
Перед этим адвокат покинул заседание по делу о госизмене Януковича.