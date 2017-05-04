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Суд оголосив перерву у справі щодо масових заворушень під ВР 31 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Подільський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні з розгляду відводу судді у справі щодо масових заворушень під Верховною Радою 31 серпня 2015 року до 29 травня 13:45, передає УНН.

Суд оголосив перерву у справі щодо масових заворушень під ВР 31 серпня

“Суд відкладає шляхом оголошення перерви (у засіданні з розгляду відводу судді Юрія Зубця, який розглядає відвід головуючого судді Василя Бородія — ред.) на 29 травня 13:45”, — сказала суддя.

Варто зазначити, відвід судді Ю.Зубцю заявив прокурор Шевченко, який на сьогоднішнє засідання суду не з’явився. При цьому представники державного обвинувачення пояснили, що їх колега перебуває у відпустці до 11 травня 2017 року.

Крім того, у суд не з’явився підозрюваний І.Швайка, який, за словами його захисника, напередодні потрапив у ДТП.

Як повідомляв УНН, 4 квітня суд продовжив слухати справу про масові заворушення під ВР 31 серпня.

Нагадаємо, Бойка Сергія Олександровича, Бурлика Віктора Володимировича, Васильця Костянтина Сергійовича, Громова Гліба Артуровича, Кіншина Сергія Олексійовича, Райфа Володимира Бумовича, Сабія Ігоря Михайловича, Сиротюка Юрія Миколайовича, Тицького Богдана Вікторовича, Фурманюка Артема Сергійовича, звинувачують у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.294, ч.2 ст.342 КК України, Деската Максима Олександровича, Леонова Едуарда Володимировича, Логвіна Олексія Владиславовича, Швайки Ігоря Олександровича звинувачують у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.294, ч.2 ст.345 КК України та Плохого Ігоря Омельяновича, звинувачують у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.294 та ч.2 ст.342 КК України.

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату.

У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. За даними МВС, постраждала 141 людина, із них — 131 міліціонер і боєць Нацгвардії. Після подій біля Ради правоохоронці повідомляли, що у справі про сутички під парламентом про підозру повідомили 22 особам. Силовики заявляли, що мітинг під парламентом 31 серпня організували ВО “Свобода”, “Радикальна партія” й низка інших об’єднань. Керівництво ВО “Свобода” раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок.

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