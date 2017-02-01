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Суд не зміг провести підготовче засідання по справі прокурора АТО К.Кулика - САП

Суд не зміг провести підготовче засідання по справі прокурора АТО К.Кулика - САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Голосіївський районний суд Києва відклав підготовче засідання по справі військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, якого звинувачують у незаконному збагаченні, через самовідвід головуючого судді. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Засідання відбулося. Обвинувальний акт до розгляду ще не призначили, тому що був відведений суддя головуючий Рудик, у нього не було 5 років стажу для того, щоб розглядати таку категорію справ. Він заявив собі самовідвід",- сказав М.Грищук.

За словами М.Грищука самовідвід головуючого судді був задоволений і тепер автоматизована система електронного розподілу справ між суддями має визначити новий склад суду.

За словами заступника керівника САП в ході судового слідства не планується допит батька лідера харківського"ОПЛОТу" Євгена Жиліна. Як відомо, в ході досудового слідства стало відомо, що у дружини підозрюваного була автівка, яку вона придбала у батька Є.Жиліна.

"Наскільки я пригадую, батька Жиліна ми не допитували, бо у нас була інформація, що він (К.Кулик – ред..) тільки володіє автомобілем і все, тобто користувався. А ті питання, які ми йому інкримінуємо по незаконному збагаченні не мають відношення до цього", - уточнив М.Грищук.

Як повідомляло раніше НАБУ, обвинувальний акт К.Кулику вручили 21 жовтня у приміщенні Бюро. Його звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України (“Незаконне збагачення”).

Детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика, військового прокурора сил АТО.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, підозрюваний отримав сукупний дохід у розмірі понад 1 млн 670 тис. гривень.

Більшість цих коштів була витрачена у закладах харчування, на автозаправних станціях та у магазинах. Водночас у цей же період витрати К.Кулика перевищили його дохід на 2,6 млн грн і становили близько 3,4 млн грн.

Українські Національні Новини

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