Суд не смог провести подготовительное заседание по делу прокурора АТО К.Кулика - САП

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Голосеевский районный суд Киева отложил подготовительное заседание по делу военного прокурора сил АТО Константина Кулика, которого обвиняют в незаконном обогащении, из-за самоотвода судьи. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Заседание состоялось. Обвинительный акт к рассмотрению еще не назначили, потому что был отведен судья председательствующий Рудик, у него не было 5 лет стажа для того, чтобы рассматривать такую ​​категорию дел. Он заявил себе самоотвод", - сказал М.Грищук.

По словам М.Грищука самоотвод судьи был удовлетворен и теперь автоматизированная система электронного распределения дел между судьями должна определить новый состав суда.

По словам заместителя руководителя САП в ходе судебного следствия не планируется допрос отца лидера харьковского "Оплота" Евгения Жилина. Как известно, в ходе досудебного следствия стало известно, что у жены подозреваемого была машина, которую она приобрела у отца Е.Жилина.

"Насколько я помню, отца Жилина мы не допрашивали, поскольку у нас была информация, что он (К.Кулик - ред ..) только владеет автомобилем и все, то есть пользовался. А те вопросы, которые мы ему инкриминируют по незаконному обогащению не имеют отношение к этому ", - уточнил М.Грищук.

Как сообщало ранее НАБУ, обвинительный акт К.Кулику вручили 21 октября в помещении Бюро. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ( "Незаконное обогащение»).

Детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО.

Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере более 1 млн 670 тыс. гривен.

Большинство этих средств была потрачена в заведениях общепита, на автозаправочных станциях и в магазинах. В то же время в этот же период расходы К.Кулика превысили его доход на 2,6 млн. грн и составили около 3,4 млн. грн .

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