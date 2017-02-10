Суд на Луганщині продовжив підготовче засідання у справі О.Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив підготовче засідання щодо екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова, передає кореспондент УНН.
Варто зазначити, підозрюваний О.Єфремов доставлений на засідання із СІЗО, однак в залі він перебуває не в скляній камері, а поряд із захисниками.
Раніше Сєверодонецький міськрайонний суд звільнив Олександра Єфремов зі скляного боксу на час проведення засідань.
Нагадаємо, ГПУ інкримінує О.Єфремову низку злочинів, а саме вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).