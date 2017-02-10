Суд в Луганской области продолжил подготовительное заседание по делу А.Ефремова

Стоит отметить, что подозреваемый А.Ефремов доставлен на заседание из СИЗО, однако в зале он находится не в стеклянной камере, а рядом с защитниками.

Ранее Северодонецкий городской суд освободил Александра Ефремова из стеклянного бокса на время проведения заседаний.

Напомним, ГПУ инкриминирует А.Ефремову ряд преступлений, а именно совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) , организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).