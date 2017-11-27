Суд Маріуполя арештував двох осіб за викрадення і катування бійця "Донбасу"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Жовтневий районний суд Маріуполя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом особам, яких підозрюють у викраденні і катуванні військовослужбовця батальйону "Донбас", передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Донецької області.
“Суд, врахувавши надані прокуратурою докази, ухвалив обрати двом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, проте для одного із затриманих визначив альтернативу у вигляді внесення застави у сумі 50 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, слідством встановлено, що група військовослужбовців батальйону спеціального призначення Нацгвардії у вересні 2014 року викрала та утримувала у полоні впродовж трьох місяців військовослужбовця свого батальйону, який займався кадровими питаннями.
Зокрема, додали у відомстві, з вересня по грудень 2014 року полоненого залякували щодо можливого позбавлення його життя, розправою над родичами і знайомими, обмежували у їжі та воді протягом місяця, що призвело до виснаження організму. Окрім того, його допитували, а вказані допити супроводжувалися нанесенням побоїв.
У грудні полоненого військовослужбовця звільнено співробітниками правоохоронних органів.
Дії викрадачів кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, 26 листопада у Маріуполі Донецької області суд заарештував на 60 діб без альтернативного права внесення застави підозрюваного у викраденні бійця батальйону “Донбас” в 2014 році і ще кількох кримінальних правопорушеннях.