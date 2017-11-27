Суд Мариуполя арестовал двух человек за похищение и пытки бойца "Донбасса"

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Октябрьский районный суд Мариуполя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум лицам, которых подозревают в похищении и истязании военнослужащего батальона "Донбасс", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"Суд, учитывая предоставленные прокуратурой доказательства, постановил избрать двум подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, однако для одного из задержанных определил альтернативу в виде внесения залога в сумме 50 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, следствием установлено, что группа военнослужащих батальона специального назначения Нацгвардии в сентябре 2014 года похитила и удерживала в плену в течение трех месяцев военнослужащего своего батальона, который занимался кадровыми вопросами.

В частности, добавили в ведомстве, с сентября по декабрь 2014 пленного запугивали относительно возможного лишения его жизни, расправой над родственниками и знакомыми, ограничивали в пище и воде в течение месяца, что привело к истощению организма. Кроме того, его допрашивали, а указанные допросы сопровождались нанесением побоев.

В декабре пленного военнослужащего было освобождено сотрудниками правоохранительных органов.

Действия похитителей квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, 26 ноября в Мариуполе Донецкой области суд арестовал на 60 суток без альтернативного права внесения залога подозреваемого в похищении бойца батальона "Донбасс" в 2014 году и еще нескольких уголовных правонарушениях.

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