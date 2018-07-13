Суд дав годину адвокатам Савченко на оголошення клопотань

“У зв’язку з тим, що суд розглядає клопотання про продовження арешту Савченко вже 4 день і враховуючи час, суд обмежує заявлення стороною захисту клопотань до 21.30 вечора”, — сказав Бугіль.

Нагадаємо, прокуратура просить суд продовжити Савченко арешт ще на 60 діб.