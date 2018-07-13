Суд дав годину адвокатам Савченко на оголошення клопотань
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бугіль обмежив 1 годиною адвокатів народного депутата Надії Савченко на оголошення клопотань у справі щодо продовження їй арешту, передає кореспондент УНН.
“У зв’язку з тим, що суд розглядає клопотання про продовження арешту Савченко вже 4 день і враховуючи час, суд обмежує заявлення стороною захисту клопотань до 21.30 вечора”, — сказав Бугіль.
Нагадаємо, прокуратура просить суд продовжити Савченко арешт ще на 60 діб.