Суд дал час адвокатам Савченко на объявление ходатайств
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Следственный судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бугиль ограничил адвокатов народного депутата Надежды Савченко одним часом на оглашение ходатайств по делу о продлении ей ареста, передает корреспондент УНН.
"В связи с тем, что суд рассматривает ходатайство о продлении ареста Савченко уже 4 день и учитывая время, суд ограничивает заявления стороной защиты ходатайств до 21.30 вечера", - сказал Бугиль.
Напомним, прокуратура просит суд продлить Савченко арест еще на 60 суток.