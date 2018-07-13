Суд дал час адвокатам Савченко на объявление ходатайств

"В связи с тем, что суд рассматривает ходатайство о продлении ареста Савченко уже 4 день и учитывая время, суд ограничивает заявления стороной защиты ходатайств до 21.30 вечера", - сказал Бугиль.

Напомним, прокуратура просит суд продлить Савченко арест еще на 60 суток.