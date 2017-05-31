Суд арештував мера м.Чоп з можливістю внесення 1 млн грн застави
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 травня. УНН. Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід меру міста Чоп, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн грн, передає кореспондент УНН.
"Обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень", - зачитала слідчий суддя.
Додамо, що суд майже повністю задовольнив клопотання прокуратури Закарпатської області.
Також зазначимо, що захист обвинуваченого готує подати апеляцію.
Нагадаємо, 29 травня, на Закарпатті затримали групу хабарників з числа високопосадовців одного із міст, які вимагали від підприємця 4 тисячі доларів США.
Як повідомляв УНН, разом з мером Чопа на хабарі "погоріли" архітектор і депутат міськради.