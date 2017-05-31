Суд арестовал мэра Чоп с возможностью внесения 1 млн грн залога

"Выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 1 млн гривен", - зачитала следователь судья.

Добавим, что суд почти полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры Закарпатской области.

Также отметим, что защита обвиняемого готовит подать апелляцию.

Напомним, 29 мая, на Закарпатье задержали группу взяточников из числа должностных лиц одного из городов, которые требовали от предпринимателя 4000 долларов США.

Как сообщал УНН, вместе с мэром Чопа на взятке "погорели" архитектор и депутат горсовета.