Студія Warner Brothers зніме комедію про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Кіностудія Warner Brothers веде переговори з Партією незалежності Об'єднаного Королівства про зйомки фільму, присвяченого одному з головних подій 2016 року - виходу Великобританії з ЄС, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
В основу сценарію картини буде покладена книга “Погані хлопці Брекзита” — щоденник британського мільйонера Аррона Банкса, одного з головних спонсорів кампанії за вихід з ЄС.
“Ми ведемо дуже серйозні переговори з людьми з Голлівуду, які хочуть придбати права на книги”, — заявив виданню представник мільйонера.
За даними газети, співробітники Warner Brothers зустрінуться з А.Банксом і колишнім лідером UKIP Найджелом Фаражем 20 січня у Вашингтоні на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
Представник А.Банкса зазначив, що всі збори від майбутнього фільму підуть на благодійність.
“Це не те, що принесе прибуток особисто нам”, — розповів він, додавши, що картина буде знята в жанрі комедії.