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Студия Warner Brothers снимет комедию о Brexit

Студия Warner Brothers снимет комедию о Brexit

Киев • УНН

 • 7538 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Киностудия Warner Brothers ведет переговоры с Партией независимости Соединенного Королевства о съемках фильма, посвященного одному из главных событий 2016 - выходу Великобритании из ЕС, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

В основу сценария картины будет положена книга "Плохие парни Брекзита" - дневник британского миллионера Аррона Банкса, одного из главных спонсоров кампании за выход из ЕС.

"Мы ведем очень серьезные переговоры с людьми из Голливуда, которые хотят приобрести права на книги", - заявил изданию представитель миллионера.

По данным газеты, сотрудники Warner Brothers встретятся с А.Банксом и бывшим лидером UKIP Найджелом Фаража 20 января в Вашингтоне на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Представитель А.Банкса отметил, что все сборы от будущего фильма пойдут на благотворительность.

"Это не то, что принесет прибыль лично нам", - рассказал он, добавив, что картина будет снята в жанре комедии.

 

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