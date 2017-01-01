Студия Warner Brothers снимет комедию о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Киностудия Warner Brothers ведет переговоры с Партией независимости Соединенного Королевства о съемках фильма, посвященного одному из главных событий 2016 - выходу Великобритании из ЕС, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
В основу сценария картины будет положена книга "Плохие парни Брекзита" - дневник британского миллионера Аррона Банкса, одного из главных спонсоров кампании за выход из ЕС.
"Мы ведем очень серьезные переговоры с людьми из Голливуда, которые хотят приобрести права на книги", - заявил изданию представитель миллионера.
По данным газеты, сотрудники Warner Brothers встретятся с А.Банксом и бывшим лидером UKIP Найджелом Фаража 20 января в Вашингтоне на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Представитель А.Банкса отметил, что все сборы от будущего фильма пойдут на благотворительность.
"Это не то, что принесет прибыль лично нам", - рассказал он, добавив, что картина будет снята в жанре комедии.