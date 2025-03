Стрілянина у Торонто: двоє людей убиті, 13 поранених

"14 постраждалих. Одна жінка померла. Одна молода дівчина - у критичному стані", - заявила поліція Торонто в Twitter, додавши, що у всіх постраждалих стріляли з пістолета.

Поліція заявила, що підозрюваний також мертвий.

За даними місцевого видання, яке посилається на джерело в поліції Торонто, ймовірно, підозрюваний відкрив вогонь у бік поліції, перш ніж вбити себе, пише AFP.

Раніше було відомо про дев'ять постраждалих у результаті стрілянини в канадському Торонто.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r

— (@nsxoxoii) 23 июля 2018 г.