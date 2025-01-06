Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки України, що стосуються управління державним кордоном. Відповідний указ № 392/2020 глава держави підписав у понеділок, пише УНН.

Внести до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України", такі зміни: 1) пункт 6 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту: "розвиток інтегрованого управління державним кордоном України з метою створення і підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням відкритості державного кордону України для законного транскордонного співробітництва, а також осіб, які подорожують - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Уряд оновив правила перетину кордону для чоловіків 18-25 років, які служили за контрактом у ЗСУ. Для виїзду тепер потрібна спеціальна довідка від командира частини та військово-обліковий документ.