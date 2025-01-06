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Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки України

Київ • УНН

 • 38269 перегляди

Президент підписав указ про зміни до Стратегії національної безпеки України щодо управління державним кордоном. Документ передбачає баланс між безпекою та відкритістю кордону для законного співробітництва.

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки України, що стосуються управління державним кордоном. Відповідний указ № 392/2020 глава держави підписав у понеділок, пише УНН.

Внести до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України", такі зміни: 1) пункт 6 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту: "розвиток інтегрованого управління державним кордоном України з метою створення і підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням відкритості державного кордону України для законного транскордонного співробітництва, а також осіб, які подорожують

- йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Уряд оновив правила перетину кордону для чоловіків 18-25 років, які служили за контрактом у ЗСУ. Для виїзду тепер потрібна спеціальна довідка від командира частини та військово-обліковий документ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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