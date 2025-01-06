Президент Владимир Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины, касающиеся управления государственной границей. Соответствующий указ № 392/2020 глава государства подписал в понедельник, пишет УНН.

Внести в Стратегию национальной безопасности Украины, утвержденную Указом Президента Украины от 14 сентября 2020 года № 392/2020 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года „О Стратегии национальной безопасности Украины", следующие изменения: 1) пункт 6 после абзаца десятого дополнить новым абзацем следующего содержания: "развитие интегрированного управления государственной границей Украины с целью создания и поддержания баланса между обеспечением надлежащего уровня пограничной безопасности и сохранением открытости государственной границы Украины для законного трансграничного сотрудничества, а также лиц, путешествующих - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Как ранее писал УНН Правительство обновило правила пересечения границы для мужчин 18-25 лет, которые служили по контракту в ВСУ. Для выезда теперь нужна специальная справка от командира части и военно-учетный документ.