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Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины

Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины

Киев  •  УНН

 • 8570 просмотра

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Президент подписал указ об изменениях в Стратегию национальной безопасности Украины по управлению государственной границей. Документ предусматривает баланс между безопасностью и открытостью границы для законного сотрудничества.

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Стратегию национальной безопасности Украины, касающиеся управления государственной границей. Соответствующий указ № 392/2020 глава государства подписал в понедельник, пишет УНН.

Внести в Стратегию национальной безопасности Украины, утвержденную Указом Президента Украины от 14 сентября 2020 года № 392/2020 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года „О Стратегии национальной безопасности Украины", следующие изменения: 1) пункт 6 после абзаца десятого дополнить новым абзацем следующего содержания: "развитие интегрированного управления государственной границей Украины с целью создания и поддержания баланса между обеспечением надлежащего уровня пограничной безопасности и сохранением открытости государственной границы Украины для законного трансграничного сотрудничества, а также лиц, путешествующих

- говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Как ранее писал УНН Правительство обновило правила пересечения границы для мужчин 18-25 лет, которые служили по контракту в ВСУ. Для выезда теперь нужна специальная справка от командира части и военно-учетный документ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
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