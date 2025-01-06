В Словаччині завили, що Брюссель скасував консультації щодо припинення транзиту газу через Україну
Київ • УНН
ЄК скасувала тристоронню зустріч зі Словаччиною та Україною щодо припинення транзиту російського газу через не участь в ній української сторони. Словаччина чекає на нову дату консультацій.
Зустріч делегацій Словаччини та України з представниками Європейської комісії (ЄК) у вівторок, 7 січня, була скасована Комісією. Головною темою зустрічі в Брюсселі мало стати припинення транзиту газу до Словаччини. Про це повідомили в понеділок у відділі преси та інформації канцелярії уряду Словаччини, пише УНН із посиланням на TASR.
В уряді Словаччини заявили, що Єврокомісія скасувала зустріч, бо в ній не братиме участь українська сторона. "Однак Європейська комісія у співпраці із зацікавленими сторонами шукає альтернативну дату, коли зустріч могла б відбутися", - додали в урядовому офісі.
Наразі українська сторона не коментувала інформацію.
Контекст
1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що українська газова система готова до функціонування без транзиту російського газу, а українці не відчують зупинки транспортування російського блакитного палива.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи припинення транзиту російського газу, заявив, що більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує урізанням допомоги українським біженцям та припиненням постачання електроенергії через зупинку транзиту газу з рф.