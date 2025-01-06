В Словакии завили, что Брюссель отменил консультации по прекращению транзита газа через Украину

Встреча делегаций Словакии и Украины с представителями Европейской комиссии (ЕК) во вторник, 7 января, была отменена Комиссией. Главной темой встречи в Брюсселе должно было стать прекращение транзита газа в Словакию. Об этом сообщили в понедельник в отделе прессы и информации канцелярии правительства Словакии, пишет УНН со ссылкой на TASR.

В правительстве Словакии заявили, что Еврокомиссия отменила встречу, потому что в ней не будет участвовать украинская сторона. «Однако Европейская комиссия в сотрудничестве с заинтересованными сторонами ищет альтернативную дату, когда встреча могла бы состояться», - добавили в правительственном офисе.

Пока украинская сторона не комментировала информацию.

Контекст

1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что украинская газовая система готова к функционированию без транзита российского газа, а украинцы не почувствуют остановки транспортировки российского голубого топлива.

Президент Владимир Зеленский, комментируя прекращение транзита российского газа, заявил, что большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировались.

Премьер Словакии Роберт Фицо угрожает урезанием помощи украинским беженцам и прекращением поставок электроэнергии из-за остановки транзита газа из рф.