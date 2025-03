Стрельба в Торонто: двое людей убиты, 13 раненых

"14 пострадавших. Одна женщина умерла. Одна молодая девушка - в критическом состоянии", - заявила полиция Торонто в Twitter, добавив, что во всех пострадавших стреляли из пистолета.

Полиция заявила, что подозреваемый также мертв.

По данным местного издания, которое ссылается на источник в полиции Торонто, предполагается, что подозреваемый открыл огонь в полицию, прежде чем убить себя, пишет AFP.

Ранее было известно о девяти пострадавших в результате стрельбы в канадском Торонто.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r

—(@nsxoxoii) 23 июля 2018 г.