Стрельба в Торонто: двое людей убиты, 13 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Два человека, включая нападавшего, погибли и 13 были ранены в результате стрельбы в воскресенье в канадском городе Торонто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные местной полиции.
"14 пострадавших. Одна женщина умерла. Одна молодая девушка - в критическом состоянии", - заявила полиция Торонто в Twitter, добавив, что во всех пострадавших стреляли из пистолета.
Полиция заявила, что подозреваемый также мертв.
По данным местного издания, которое ссылается на источник в полиции Торонто, предполагается, что подозреваемый открыл огонь в полицию, прежде чем убить себя, пишет AFP.
Ранее было известно о девяти пострадавших в результате стрельбы в канадском Торонто.
My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r—(@nsxoxoii) 23 июля 2018 г.