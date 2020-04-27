Столиця не отримувала тестів на COVID-19 вітчизняного виробництва - Кличко

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У столиці для перевірки на захворювання COVID-19 використовують імпортні тести, вітчизняних медзаклади Києва не отримували. Про це під час брифінгу у понеділок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.