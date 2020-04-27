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Столиця не отримувала тестів на COVID-19 вітчизняного виробництва - Кличко

Столиця не отримувала тестів на COVID-19 вітчизняного виробництва - Кличко

Київ • УНН

 • 11806 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У столиці для перевірки на захворювання COVID-19 використовують імпортні тести, вітчизняних медзаклади Києва не отримували. Про це під час брифінгу у понеділок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Лабораторно досліджують ПЛР-тести в Києві тільки в трьох установах. Це Олександрівська лікарня, міська лікарня номер 4 та "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". Сьогодні там використовують тести та реактиви, що місто закупило в Китаї та Південній Кореї", - сказав Кличко.

З його слів, наразі столиці таких тестів вистачає.

"Щодо вітчизняних тестів. Нам відомо, що перша партія українських ПЛР-тестів надійшла в розпорядження Міністерства охорони здоров’я. За словами профільного міністра, це майже 450 тисяч тестів, що почали передавати в лабораторії по всій Україні", - повідомив міський голова.

Він додав, що тести розроблені в Інституті молекулярної біології і генетики Академії наук України.

"Столиця таких тестів поки не отримала. Хоча Київ проводить найбільшу кількість тестувань. І потребує великої кількості тестів. Зокрема, зважаючи на те, що одному хворому потрібно зробити 3 дослідження", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, за словами Віталія Кличка, у столиці зробили вже близько 12 700 ПЛР-досліджень зразків для виявлення коронавірусної інфекції.

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