У столиці зробили вже понад 12 тис. ПЛР-тестів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У столиці зробили вже близько 12 700 ПЛР-досліджень зразків для виявлення коронавірусної інфекції. Про це під час брифінгу у понеділок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Хочу зазначити, що лабораторії працюють у режимі нон-стоп. Щодня у них здійснюють понад 400 досліджень. А вчора, наприклад, опрацювали близько 700 зразків. Загалом, за цей час у столиці зробили вже майже 12 700 досліджень зразків. Тому – запаси тестів треба регулярно поповнювати", - сказав Кличко.
Він також зазначив, що тестування у Києві проводять і мобільні бригади медиків, що виїжджають додому до пацієнтів.
"Наприклад, вчора відібрали 160 зразків у пацієнтів з підозрою на коронавірус. Всього від початку роботи мобільних бригад відібрано понад 4700 зразків біоматеріалу", - повідомив міський голова.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві коронавірус виявили вже у 1220 людей.