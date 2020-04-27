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В столице сделали уже более 12 тыс. ПЦР-тестов

В столице сделали уже более 12 тыс. ПЦР-тестов

Киев  •  УНН

 • 12707 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В столице сделали уже около 12700 ПЦР-исследований образцов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом во время брифинга в понедельник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Хочу отметить, что лаборатории работают в режиме нон-стоп. Ежедневно в них осуществляют более 400 исследований. А вчера, например, проработали около 700 образцов. В общем, за это время в столице сделали уже почти 12 700 исследований образцов. Поэтому - запасы тестов надо регулярно пополнять", - сказал Кличко.

Он также отметил, что тестирование в Киеве проводят и мобильные бригады медиков, выезжающих на дом к пациентам.

"Например, вчера отобрали 160 образцов у пациентов с подозрением на коронавирус. Всего с начала работы мобильных бригад отобрано более 4700 образцов биоматериала", - сообщил городской голова.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве коронавирус обнаружили уже в 1220 человек.

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