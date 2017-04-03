Столичному чиновнику повідомили про підозру в розтраті 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Чиновнику Голосіївської райдержадміністрації оголосили про підозру в розтраті 1,5 млн гривень бюджетних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Київською прокуратурою повідомлено про підозру начальнику Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації в розтраті 1,5 млн гривень бюджетних коштів.
Встановлено, що у червні-листопаді 2016 року посадовець уклав з двома підприємствами–підрядниками договори на проведення ремонтних робіт освітніх закладів (бібліотеки, дитячого садка, юнацьких клубів тощо), розташованих на території Голосіївського району столиці. Однак, як з'ясувалося, ремонтні роботи на вказаних об’єктах виконано в значно менших об’ємах, ніж зазначено в актах виконаних робіт, а в окремих випадках – взагалі лише розпочато.
За результатами проведених 15 судових будівельно-технічних експертиз документально підтверджено збитки, які завдані державному бюджету, на суму майже 1,5 млн грн.
Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої відповідає сумі завданих збитків, та відсторонено від посади на час досудового слідства.
Як повідомляв УНН, посадовця НАН України судитимуть за розтрату 21 млн грн.