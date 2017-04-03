Столичному чиновнику сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Чиновнику Голосеевской райгосадминистрации объявили о подозрении в растрате 1,5 млн гривен бюджетных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Киевской прокуратурой сообщено о подозрении начальнику Управления строительства и архитектуры Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации в растрате 1,5 млн гривен бюджетных средств.
Установлено, что в июне-ноябре 2016 чиновник заключил с двумя предприятиями-подрядчиками договоры на проведение ремонтных работ образовательных учреждений (библиотеки, детского сада, юношеских клубов и т.д.), расположенных на территории Голосеевского района столицы. Однако, как выяснилось, ремонтные работы на указанных объектах выполнено в значительно меньших объемах, чем указано в актах выполненных работ, а в отдельных случаях - вообще только начато.
По результатам проведенных 15 судебных строительно-технических экспертиз документально подтверждено убытки, причиненные государственному бюджету на сумму почти 1,5 млн грн.
Сейчас должностному сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога, размер которой соответствует сумме нанесенного ущерба, и отстранен от должности на время досудебного следствия.
Как сообщал УНН, должностного лица НАН Украины будут судить за растрату 21 млн грн.