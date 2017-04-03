Столичному чиновнику сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73446 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110171 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168261 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123604 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121040 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114835 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105830 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159001 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичному чиновнику сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн

Столичному чиновнику сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 14144 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Чиновнику Голосеевской райгосадминистрации объявили о подозрении в растрате 1,5 млн гривен бюджетных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Киевской прокуратурой сообщено о подозрении начальнику Управления строительства и архитектуры Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации в растрате 1,5 млн гривен бюджетных средств.

Установлено, что в июне-ноябре 2016 чиновник заключил с двумя предприятиями-подрядчиками договоры на проведение ремонтных работ образовательных учреждений (библиотеки, детского сада, юношеских клубов и т.д.), расположенных на территории Голосеевского района столицы. Однако, как выяснилось, ремонтные работы на указанных объектах выполнено в значительно меньших объемах, чем указано в актах выполненных работ, а в отдельных случаях - вообще только начато.

По результатам проведенных 15 судебных строительно-технических экспертиз документально подтверждено убытки, причиненные государственному бюджету на сумму почти 1,5 млн грн.

Сейчас должностному сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога, размер которой соответствует сумме нанесенного ущерба, и отстранен от должности на время досудебного следствия.

Как сообщал УНН, должностного лица НАН Украины будут судить за растрату 21 млн грн.

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