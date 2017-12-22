Столична влада понад рік ігнорує вимоги закону про чесну конкуренцію - АМКУ

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Київська міська рада (КМР) вже понад рік не виконує рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо скасування заборони на продаж алкоголю у МАФах. Про це УНН у відповідь на інформаційний запит повідомили у АМКУ.