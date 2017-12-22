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Столична влада понад рік ігнорує вимоги закону про чесну конкуренцію - АМКУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Київська міська рада (КМР) вже понад рік не виконує рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо скасування заборони на продаж алкоголю у МАФах. Про це УНН у відповідь на інформаційний запит повідомили у АМКУ.

Столична влада понад рік ігнорує вимоги закону про чесну конкуренцію - АМКУ

За інформацією АМКУ, Господарський суд міста Києва, на виконання постанови Вищого господарського суду України від 25 червня 2017 року, видав Київському відділенню АМКУ наказ про примусове виконання КМР рішення адміністративної колегії Київського відділення АМКУ від 20 грудня 2016 року щодо скасування рішення столичної влади щодо обмеження продажу алкоголю у МАФах.

"Зазначеним наказом Господарського суду міста Києва зобов'язано КМР виконати рішення Адміністративної колегії АМКУ від 20 грудня 2016 року №63 у справі №997/57-p-02-07-16 "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", а саме припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50 та абзацом дев’ятим частини другої статті 15 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування.

Так, у рішенні Адміністративної колегії АМКУ від 20 грудня 2016 року №63 визначений спосіб припинення порушення, а саме шляхом скасування рішення від 22 вересня 2016 року "Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

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Для виконання наказу Господарського суду міста Києва Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту відкрив виконавче провадження.

Однак КМР не виконувала вищезгадане рішення, і постановою Відділу примусового виконання Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту у листопаді цього року на КМР було накладено штраф у розмірі 5 тис. 100 грн та забов’язано виконати рішення протягом десяти робочих днів, при цьому попереджено про кримінальну відповідальність.

"Станом на 20 грудня 2017 року Київське обласне територіальне відділення АМКУ не має інформації з приводу виконання Київською міською радою постанови від 20 листопада 2017 року ВП №54539683 та сплати штрафу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2016 року Київрада вже приймала рішення про заборону продажу алкоголю в МАФах. Однак, згодом, через суд підприємці домоглися його скасування.

Юристи вважають, що заборона на продаж алкоголю в МАФах - це популізм депутатів.

Додамо, що раніше депутати столичної ради прийняли рішення про нічну заборону на продаж алкоголю в стаціонарних точках. Однак, суди скасували цю заборону, і сьогодні низка столичних магазинів продають алкогольні напої без будь-яких обмежень. 

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