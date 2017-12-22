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Столичные власти более года игнорирует требования закона о честной конкуренции - АМКУ

Киев • УНН

 • 11401 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Киевский городской совет (КГС) уже больше года не выполняет решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) об отмене запрета на продажу алкоголя в МАФах. Об этом УНН в ответ на информационный запрос сообщили в АМКУ.

Столичные власти более года игнорирует требования закона о честной конкуренции - АМКУ

По информации АМКУ, Хозяйственный суд города Киева, во исполнение постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 25 июня 2017 года, выдал Киевскому отделению АМКУ приказ о принудительном исполнении КГС решения административной коллегии Киевского отделения АМКУ от 20 декабря 2016 года об отмене решения столичной власти относительно ограничения продажи алкоголя в МАФах.

"Указанным приказом Хозяйственного суда города Киева обязано КГС выполнить решение Административной коллегии АМКУ от 20 декабря 2016 года №63 по делу №997/57-p-02-07-16 "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", а именно прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 3 статьи 50 и абзацем девятым части второй статьи 15 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде совершения антиконкурентных действий органом местного самоуправления.

В частности, в решении Административной коллегии АМКУ от 20 декабря 2016 года №63 определен способ прекращения нарушения, а именно путем отмены решения от 22 сентября 2016 года "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в городе Киеве", - говорится в сообщении.

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Для выполнения приказа Хозяйственного суда города Киева Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста открыл исполнительное производство.

Однако КГС не выполняла вышеупомянутое решение, и постановлением Отдела принудительного исполнения Департамента государственной исполнительной службы Минюста в ноябре этого года на КГС был наложен штраф в размере 5 тыс. 100 грн и обязательство выполнить решение в течение десяти рабочих дней, при этом она была предупреждена об уголовной ответственности.

"По состоянию на 20 декабря 2017 года Киевское областное территориальное отделение АМКУ не имеет информации по поводу выполнения Киевским городским советом постановления от 20 ноября 2017 года ИП №54539683 и уплаты штрафа", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2016 года Киевсовет уже принимал решение о запрете продажи алкоголя в МАФах. Однако, впоследствии, через суд предприниматели добились его отмены.

Юристы считают, что запрет на продажу алкоголя в МАФах - это популизм депутатов.

Добавим, что ранее депутаты столичного совета приняли решение о ночном запрете на продажу алкоголя в стационарных точках. Однако, суды отменили этот запрет, и сегодня ряд столичных магазинов продают алкогольные напитки без каких-либо ограничений.

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