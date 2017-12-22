Столичные власти более года игнорирует требования закона о честной конкуренции - АМКУ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Киевский городской совет (КГС) уже больше года не выполняет решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) об отмене запрета на продажу алкоголя в МАФах. Об этом УНН в ответ на информационный запрос сообщили в АМКУ.