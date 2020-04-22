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Степанов: в Україні від COVID-19 одужали 424 людини

Степанов: в Україні від COVID-19 одужали 424 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні на ранок 22 квітня від коронавірусної хвороби COVID-19 одужали вже 424 людини. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 6 592 людини, з них 431 дитина, а також 1245 медичних працівників. При цьому загалом одужало 424 особи, а летальних випадків 174",- розповів Степанов.

Додамо, у статистиці МОЗ на 9:30 22 квітня було вказано іншу кількість одужалих, однак, згодом інформацію у міністерстві уточнили, вказавши, що в Україні одужали від COVID-19 424 людини.

Нагадаємо, на ранок 22 квітня в Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.

Українські Національні Новини

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