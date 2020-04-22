Степанов: в Украине от COVID-19 выздоровели 424 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине на утро 22 апреля от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели уже 424 человека. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 6592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 424 человека, а летальных случаев 174", - рассказал Степанов.
Добавим, в статистике Минздрава на 9:30 22 апреля было указано иное количество выздоровевших, однако, позже информацию в министерстве уточнили, указав, что в Украине выздоровели от COVID-19 424 человека.
Напомним, на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.