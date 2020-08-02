Степанов розповів деталі реформи екстреної меддопомоги в Україні

"Кожного року ми робимо 6,9 млн викликів екстреної медичної допомоги. У цьому напрямку медицини працює 40 тисяч медпрацівників. Буде підвищення заробітної плати нашим медпрацівникам, працівникам екстреної меддопомоги. Наразі фельдшер отримує 6 тисяч грн. Зарплат водія має бути від 10 до 12 тис грн, диспетчера від 12 до 13, відповідно фельдшер 14-16 і лікаря 20-22 тис грн. Такі цифри ми будемо закладати в бюджет на наступний рік", - повідомив Степанов.

Він розповів, що Міністерство планує оновити автомобілі, карети швидкої. Адже на сьогоднішній 1800 автомобілів старше 10 років.

"Плануємо закупити до 400 таких автомобілів, тобто залишиться 1400, які ми хочемо купити протягом 2 років. Також питання маршрутизації – привезення хворого в лікарню, де йому нададуть термінову професійну допомогу. Взяті за критерії такі захворювання як інфаркт міокарда та інсульт", - розповів міністр.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив план реформи екстреної медичної допомоги до 2023 року.