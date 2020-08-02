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Степанов рассказал детали реформы экстренной медпомощи в Украине

Степанов рассказал детали реформы экстренной медпомощи в Украине

Киев  •  УНН

 • 18337 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Министерство здравоохранения планирует повысить зарплаты работникам экстренной медпомощи, закупить около 1800 автомобилей скорой помощи в течение следующих нескольких лет и решить вопросы маршрутизации больных по нескольким направлениям. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Каждый год мы делаем 6,9 млн вызовов экстренной медицинской помощи. В этом направлении медицины работает 40 тысяч медработников. Будет повышение заработной платы нашим медработникам, работникам экстренной медпомощи. Сейчас фельдшер получает 6 тысяч грн. Зарплата водителя должна быть от 10 до 12 тыс. грн, диспетчера от 12 до 13, соответственно фельдшера 14-16 и врача 20-22 тыс. грн. Такие цифры мы будем закладывать в бюджет на следующий год", - сообщил Степанов.

Он рассказал, что Министерство планирует обновить автомобили, кареты скорой помощи. Ведь на сегодняшний 1800 автомобилей старше 10 лет.

"Планируем закупить до 400 таких автомобилей, то есть останется 1400, которые мы хотим купить в течение 2 лет. Также вопросы маршрутизации - привоз больного в больницу, где ему предоставят срочную профессиональную помощь. Взяты в качестве критериев такие заболевания как инфаркт миокарда и инсульт", - рассказал министр.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов представил план реформы экстренной медицинской помощи до 2023 года.

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