Степанов про фінансування українського виробництва: якщо немає власних вакцин, то змушені стояти в черзі

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"У нас передбачені кошти в державному бюджеті на створення біокластеру. Цих коштів буде недостатньо, але це все, що виділив Мінфін, виходячи з їхнього розуміння. Ми зараз робимо відповідний проект, бо ці кошти закладені тільки в цьому році були. Це те, про що говорив Президент Зеленський ще минулого року – програма відновлення нашого вакцинного виробництва", - пояснив Степанов.

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Разом із тим глава МОЗ наголосив, що мова йде не лише про протидію COVID-19, а й про майбутні віруси та хвороби, з якими необхідно буде боротися. А, за його словами, робити це краще власними силами, бо, як показав досвід, країна, яка не має власного виробництва вакцин змушена стояти в черзі за ними.

"Вакцинне виробництво не може бути дешевим, але це необхідно нам для того, щоб просто виживати в цьому світі. Якщо ми не матимемо свого вакцинного виробництва у найближчі 2-3 роки, нас очікують дуже погані наслідки у майбутньому. Тому що ніхто не знає, як себе буде поводити COVID-19 і який вірус буде завтра. А те, що зараз продемонстрував світ з точки зору гуманності з поставками вакцин – всі побачили. Коли ти не маєш власного виробництва, то стоїш у черзі за вакцинами", - резюмував він.