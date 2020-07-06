Стефанішина у Брюсселі зустрінеться з представниками НАТО та ЄС

“7-8 липня Ольга Стефанішина перебуватиме з візитом у Брюсселі, де проведе зустрічі з високопосадовцями НАТО та ЄС. Під час візиту обговорюватимуться актуальні питання порядку денного Україна-НАТО, активізація співробітництва у ключових сферах, реформи в Україні, розвиток торгівлі Україна-ЄС тощо”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Стефанішина заявила про необхідність змін до законодавства про туризм заради безпеки мандрівок.