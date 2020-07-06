Стефанішина у Брюсселі зустрінеться з представниками НАТО та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина 7-8 липня перебуватиме з візитом у Брюсселі, де зустрінеться з високопосадовцями НАТО та ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на її сторінку в Facebook.
“7-8 липня Ольга Стефанішина перебуватиме з візитом у Брюсселі, де проведе зустрічі з високопосадовцями НАТО та ЄС. Під час візиту обговорюватимуться актуальні питання порядку денного Україна-НАТО, активізація співробітництва у ключових сферах, реформи в Україні, розвиток торгівлі Україна-ЄС тощо”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Стефанішина заявила про необхідність змін до законодавства про туризм заради безпеки мандрівок.