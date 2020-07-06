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Стефанишина в Брюсселе встретится с представителями НАТО и ЕС

Стефанишина в Брюсселе встретится с представителями НАТО и ЕС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 7-8 июля будет находиться с визитом в Брюсселе, где встретится с высокопоставленными лицами НАТО и ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее страницу в Facebook.

"7-8 июля Ольга Стефанишина находиться с визитом в Брюсселе, где проведет встречи с высокопоставленными лицами НАТО и ЕС. Во время визита будут обсуждаться актуальные вопросы повестки дня Украина-НАТО, активизация сотрудничества в ключевых сферах, реформы в Украине, развитие торговли Украина-ЕС и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, Стефанишина заявила о необходимости изменений в законодательстве о туризме ради безопасности путешествий.

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