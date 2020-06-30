Стефанчук: уже є перше бачення законопроекту про опозицію

“Робоча група продовжує напрацьовувати законопроект про парламентську опозицію. Я дуже вдячний всім представникам фракцій і груп — діалог є конструктивним. Ми почали вже виходити на якісь перші бачення цього законопроекту. Є дискусії по деяких точках, але загальне розуміння є”, — повідомив Стефанчук.

Він зазначив, що наступного тижня група продовжить роботу над законопроектом.

Також парламентар нагадав, що строки надання поправок до законопроекту про всеукраїнській референдум закінчуються у четвер, і запросив народних депутатів взяти участь в діалозі.

Нагадаємо, що 15 травня відбулося перше організаційне засідання в режимі онлайн робочої групи з підготовки законопроекту щодо парламентської опозиції.