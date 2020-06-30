Стефанчук: уже є перше бачення законопроекту про опозицію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Робоча група продовжує напрацьовувати законопроект про парламентську опозицію, і вже є перше загальне бачення цього законопроекту. Про це під час засідання Погоджувальної ради сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
“Робоча група продовжує напрацьовувати законопроект про парламентську опозицію. Я дуже вдячний всім представникам фракцій і груп — діалог є конструктивним. Ми почали вже виходити на якісь перші бачення цього законопроекту. Є дискусії по деяких точках, але загальне розуміння є”, — повідомив Стефанчук.
Він зазначив, що наступного тижня група продовжить роботу над законопроектом.
Також парламентар нагадав, що строки надання поправок до законопроекту про всеукраїнській референдум закінчуються у четвер, і запросив народних депутатів взяти участь в діалозі.
Нагадаємо, що 15 травня відбулося перше організаційне засідання в режимі онлайн робочої групи з підготовки законопроекту щодо парламентської опозиції.