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Статки українців за рік знизились на 19% — Credit Suisse

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Статки українців від середини 2015-го до середини 2016 року знизились на 19%. Про це йдеться в доповіді Global Wealth Report, підготовленій Credit Suisse, передає УНН з посиланням на BBC.

Статки українців за рік знизились на 19% — Credit Suisse

Зазначається, що сукупні статки населення світу за цей період зросли на 1,4% — до 256 трлн дол. Проте кількість дорослих у світі виросла приблизно тими ж темпами, тому вперше з 2008 року середнє багатство на кожну дорослу людину не змінилося і становить 52,8 тис. доларів.

Українці разом із росіянами й аргентинцями увійшли до трійки аутсайдерів: добробут населення у цих країнах скоротився у відсотковому вираженні найбільше.

Добробут українських домогосподарств знизився на 19%, російських — на 15%. Найбільше збідніли аргентинці — на 27%. Основною причиною цього стали несприятливі коливання валютних курсів.

Україна разом із Молдовою та Білоруссю також потрапила до групи країн, де на одного дорослого у середньому припадає менше 5 тис. доларів. До цієї групи належать також низка країн Африки, Індія і Казахстан.

Більшість сусідів України, за даними Credit Suisse, заможніші за неї: зокрема, Росія, Польща і Румунія належать до групи країн, де статки дорослих перебувають у межах від 5 до 25 тис. доларів.

Тим часом добробут британців також зменшився приблизно на 10%. Укладачі звіту пов’язують це із голосуванням про вихід з ЄС.

Найбільше в процентному вираженні збільшились особисті статки в Японії — на 19%. Це сталося на тлі зміцнення ієни до долара. У трійці лідерів також Нова Зеландія і Гонконг.

Credit Suisse також наголосив на подальшому посиленні майнової нерівності у світі: всього 10% людей володіють 89% всіх світових активів.

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