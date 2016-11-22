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Состояние украинцев за год снизились на 19% - Credit Suisse

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Состояние украинцев с середины 2015 года до середины 2016 года снизились на 19%. Об этом говорится в докладе Global Wealth Report, подготовленном Credit Suisse, передает УНН со ссылкой на BBC.

Состояние украинцев за год снизились на 19% - Credit Suisse

Отмечается, что совокупное состояние населения мира за этот период выросло на 1,4% - до 256 трлн долл. Однако количество взрослых в мире выросло примерно теми же темпами, поэтому впервые с 2008 года среднее состояние на каждого взрослого человека не изменилось и составляет 52,8 тыс. долларов.

Украинцы вместе с россиянами и аргентинцами вошли в тройку аутсайдеров: благосостояние населения в этих странах сократился в процентном выражении больше всего.

Благосостояние украинских домохозяйств снизился на 19%, русских - 15%. Больше всего обеднели аргентинцы - на 27%. Основной причиной этого стали неблагоприятные колебания валютных курсов.

Украина вместе с Молдовой и Беларусью также попала в группу стран, где на одного взрослого в среднем приходится менее 5 тыс. долларов. К этой группе относятся также ряд стран Африки, Индия и Казахстан.

Большинство соседей Украины, по данным Credit Suisse, богаче нее: в частности, Россия, Польша и Румыния относятся к группе стран, где состояние взрослых находятся в пределах от 5 до 25 тыс. долларов.

Между тем благосостояние британцев также уменьшилось примерно на 10%. Составители отчета связывают это с голосованием о выходе из ЕС.

Больше всего в процентном выражении увеличились личные состояния в Японии - на 19%. Это произошло на фоне укрепления иены к доллару. В тройке лидеров также Новая Зеландия и Гонконг.

Credit Suisse также отметил дальнейшем усилении имущественного неравенства в мире всего 10% людей обладают 89% всех мировых активов.

Украинские Национальные Новости

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