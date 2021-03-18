Старт дано: для потреб ЗСУ розроблять легковий автомобіль підвищеної прохідності

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"Першим практичним кроком щодо розроблення нового легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України стала установча нарада щодо відкриття однойменної дослідно-конструкторської роботи, що відбулася сьогодні, 18 березня", - йдеться у повідомленні.

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Проведення дослідно-конструкторської роботи планується здійснювати за обігові кошти виконавців відповідно до державних стандартів України та тактико-технічного завдання, наданого Міністерством оборони України. Науково-технічне супроводження проєкту здійснюватиме Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

"Міністерство оборони України змінює підходи, демонструє відкритість у спілкуванні та співпраці у сфері майбутнього технічного оснащення Збройних Сил. Ми вперше проводимо настільки прозорі процедури, публічно надаючи право широкому загалу розробників у здоровій конкуренції розробити армійський автомобіль для вітчизняного війська. Очікуємо, що у термін до 1 липня цього року учасники виконають необхідний перелік умов та повідомлять про це Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України", – зазначив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

Дослідні зразки легкового автомобіля підвищеної прохідності складуть "заліки" під час державних випробувань.

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В американському Балтиморі пройшли ходові випробування патрульного корабля для ВМСУ типу Island у відкритому морі.