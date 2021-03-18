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21:00 • 42818 просмотра

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Старт дан: для нужд ВСУ разработают легковой автомобиль повышенной проходимости

Старт дан: для нужд ВСУ разработают легковой автомобиль повышенной проходимости

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 • 20297 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство обороны Украины дало старт процессу разработки нового армейского автомобиля повышенной проходимости. Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

Цитата

"Первым практическим шагом по разработке нового легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины стало учредительное совещание по открытию одноименной опытно-конструкторской работы, которая состоялась сегодня, 18 марта", - говорится в сообщении.

Детали

Проведение опытно-конструкторской работы планируется осуществлять за оборотные средства исполнителей в соответствии с государственными стандартами Украины и тактико-технического задания, предоставленного Министерством обороны Украины. Научно-техническое сопровождение проекту будет осуществлять Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины.

"Министерство обороны Украины меняет подходы, демонстрирует открытость в общении и сотрудничестве в сфере будущего технического оснащения Вооруженных Сил. Мы впервые проводим столь прозрачные процедуры, публично предоставляя широкой общественности разработчиков в здоровой конкуренции разработать армейский автомобиль для отечественной армии. Ожидаем, что в срок до 1 июля этого года участники выполнят необходимый перечень условий и сообщат об этом Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины", - отметил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

Опытные образцы легкового автомобиля повышенной проходимости составят "зачеты" во время государственных испытаний.

Добавим

В американском Балтиморе прошли ходовые испытания патрульного корабля для ВМСУ типа Island в открытом море.

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