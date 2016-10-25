Станції перешкод БПЛА українського виробництва включено до Держзамовлення – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За результатами дослідження можливостей станцій перешкод БПЛА деякі з них включено до Державного оборонного замовлення. Про йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
"На Гончарівському полігоні проведено дослідження можливостей станцій перешкод БПЛА вітчизняного виробництва, окремі з яких отримали схвальні відгуки і були включені до Державного оборонного замовлення", - зазначається у повідомленні.
У Генштабі повідомили, що у вересні були проведені дослідження можливостей сил і засобів радіоелектронної боротьби щодо виявлення радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби ракетних військ та артилерії Збройних Сил України, за результатами яких надано практичні рекомендації щодо підвищення живучості станцій контрбатарейної боротьби.