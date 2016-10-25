Станции помех БПЛА украинского производства включены в Госзаказ - Генштаб

"На Гончаровском полигоне проведено исследование возможностей станций помех БПЛА отечественного производства, некоторые из которых получили положительные отзывы и были включены до Государственного оборонного заказа", - отмечается в сообщении.

В Генштабе сообщили, что в сентябре были проведены исследования возможностей сил и средств радиоэлектронной борьбы по выявлению радиолокационных станций контрбатарейной борьбы ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, по результатам которых даны практические рекомендации по повышению живучести станций контрбатарейной борьбы.