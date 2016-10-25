Станции помех БПЛА украинского производства включены в Госзаказ - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По результатам исследования возможностей станций помех БПЛА некоторые из них включены до Государственного оборонного заказа. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook, передает УНН.
"На Гончаровском полигоне проведено исследование возможностей станций помех БПЛА отечественного производства, некоторые из которых получили положительные отзывы и были включены до Государственного оборонного заказа", - отмечается в сообщении.
В Генштабе сообщили, что в сентябре были проведены исследования возможностей сил и средств радиоэлектронной борьбы по выявлению радиолокационных станций контрбатарейной борьбы ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, по результатам которых даны практические рекомендации по повышению живучести станций контрбатарейной борьбы.