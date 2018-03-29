Стало відомо, у яких регіонах зарплати українців зросли найбільше

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Протягом січня-лютого 2018 року, порівняно із відповідним періодом минулого року, найбільше зросли зарплати українців, що проживають у Житомирській та Закарпатській областях. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

Зокрема, відповідно до даних Держстатистики, за перші два місяці поточного року середні зарплати жителів Житомирської області зросли на 31,5% до 6 483 грн, а у мешканців Закарпаття — на 31% до 6 952 грн.

Також активно зростали зарплати жителів Вінницької — на 30,8% до 6 754 грн, Дніпропетровської — 30,1% до 7 800 грн, Київської — на 29,5% до 8 109 грн та Львівської областей — на 29% до 6 994 грн.

Нагадаємо, реальні заробітні плати в лютому 2018 року порівняно із січнем 2018 року зросли на 0,6%, а відносно лютого 2017 року — 10,5%.

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