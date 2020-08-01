Стало відомо про методологію визначення рівня коронавірусної небезпеки у регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Показники для посилення чи послаблення карантину визначатимуть на рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону, на це впливатимуть зайнятість ліжок та динаміка зростання випадків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської школи економіки.
"Київська школа економіки спільно з МОЗ України сьогодні, 1 серпня, презентувала нові показники, на основі яких можуть бути прийняті рішення про посилення чи послаблення карантину. Зокрема, нові показники посилення/послаблення карантину дозволяють точково виявляти спалах захворюваності на рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону", - йдеться у повідомленні.
Так, для кожної адміністративно-територіальної одиниці регіону встановлюється один із чотирьох рівнів епідемічної небезпеки: "зелений" (низький), "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" (високий).
"Рівні епідемічної небезпеки визначаються рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за кожним з існуючих показників – зайнятість ліжок, коефіцієнт виявлення випадків та показник динаміки зростання випадків", - йдеться у повідомлені.
Вищезазначені рівні передбачають за зайнятістю ліжок, рівень епідеміологічної небезпеки визначається одночасно для всіх адміністративно-територіальних одиниць регіону. За коефіцієнтом виявлення випадків та показником динаміки зростання випадків, рівень епідемічної небезпеки обраховується з урахуванням внеску окремої одиниці у перевищення регіоном відповідного показника.
Окрім того, винятком є місто Київ та обласні центри. У разі одночасного перевищення декількох показників, рівень епідемічної небезпеки для окремої одиниці розраховується окремо для кожного показника та встановлюється на підставі найвищого рівня.
Нагадаємо, відсьогодні в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими регіони країни віднесені до наступних зон: "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона". Списки регіонів будуть оновлювати раз на 7 днів.