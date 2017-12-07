Стали відомими усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Вісьмома поєдинками закінчився останній 6-й тур групового етапу Ліги чемпіонів за підсумками якого стали відомими імена клубів, які останніми вибороли путівки в раунд плей-оф, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"Ліверпуль" завдав нищівної поразки московському "Спартаку" 7:0 та з 12 очками фінішував на 1-у щаблі групи Е. У воротах москвичів тричі забив Коутіньйо, дубль в активі Мане і ще по-разу відзначились Фірміно та Салах.

"Порту" у грі 10 на 10 (на 38 хвилині червоні картки через бійку отримали Геззал і Феліпе) не залишив шансів "Монако" – 5:2, і зайняв друге місце в групі G. Венсан Абубакар у переможців відзначився дублем, ще по голу забили Ясін Брахімі, Алекс Теллес і Франсіско Соарес.

"Севільї" вистачило гостьової нічиї з "Марібором" для продовження боротьби в змаганнях. Точний удар Маркоса Тавареса на 10-й хвилині вивів "Марібор" вперед, але в кінці другого тайму Гансо приніс "Севільї" нічию, якої виявилося достатньо для виходу в плей-оф.

Таким чином, з першої позиції квартетів до 1/8 фіналу пройшли: "Барселона", "Бешикташ", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Парі Сен-Жермен", "Рома", "Тотенхем"

З другого - "Базель", "Баварія", "Челсі", "Ювентус", "Порту", "Реал", "Севілья", "Шахтар".

Варто відзначити, що учасниками Ліги Європи після виступу в ЛЧ стали: "Атлетіко", "Селтік", "ЦСКА", "Борусія" Дортмунд, "РБ Лейпциг", "Наполі", "Спартак", "Спортінг".

Додамо також, жеребкування майбутньої стадії турніру пройде 11-го грудня.

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