Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1664 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14997 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94981 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109412 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129806 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106290 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107976 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113202 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117415 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123198 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 34414 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Восемью поединками закончился последний 6-й тур группового этапа Лиги чемпионов по итогам которого стали известны имена клубов, которые в последние завоевали путевки в раунд плей-офф, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Ливерпуль" нанес поражение московскому "Спартаку" 7: 0 и с 12 очками финишировал на первом ступени группы Е. В воротах москвичей трижды забил Коутиньо, дубль в активе Мане и еще по разу отличились Фирмино и Салах.

"Порту" в игре 10 на 10 (на 38 минуте красные карточки за драки получили Геззал и Фелипе) не оставил шансов "Монако" - 5: 2, и занял второе место в группе G. Абубакар у победителей отметился дублем, еще по голу забили Брахими, Алекс Теллес и Франсиско Соарес.

"Севильи" хватило гостевой ничьей с "Марибор" для продолжения борьбы в соревнованиях. Точный удар Маркоса Тавареса на 10-й минуте вывел "Марибор" вперед, но в конце второго тайма Гансо принес "Севилье" ничью, которой оказалось достаточно для выхода в плей-офф.

Таким образом, с первой позиции квартетов в 1/8 финала прошли "Барселона", "Бешикташ", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Рома", "Тоттенхэм"

С другой - "Базель", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Порту", "Реал", "Севилья", "Шахтер".

Стоит отметить, что участниками Лиги Европы после выступления в ЛЧ стали: "Атлетико", "Селтик", "ЦСКА", "Боруссия" Дортмунд, "СБ Лейпциг", "Наполи", "Спартак", "Спортинг".

Добавим также, жеребьевка будущей стадии турнира пройдет 11 декабря.

Украинские Национальные Новости

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