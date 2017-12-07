Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Восемью поединками закончился последний 6-й тур группового этапа Лиги чемпионов по итогам которого стали известны имена клубов, которые в последние завоевали путевки в раунд плей-офф, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Ливерпуль" нанес поражение московскому "Спартаку" 7: 0 и с 12 очками финишировал на первом ступени группы Е. В воротах москвичей трижды забил Коутиньо, дубль в активе Мане и еще по разу отличились Фирмино и Салах.
"Порту" в игре 10 на 10 (на 38 минуте красные карточки за драки получили Геззал и Фелипе) не оставил шансов "Монако" - 5: 2, и занял второе место в группе G. Абубакар у победителей отметился дублем, еще по голу забили Брахими, Алекс Теллес и Франсиско Соарес.
"Севильи" хватило гостевой ничьей с "Марибор" для продолжения борьбы в соревнованиях. Точный удар Маркоса Тавареса на 10-й минуте вывел "Марибор" вперед, но в конце второго тайма Гансо принес "Севилье" ничью, которой оказалось достаточно для выхода в плей-офф.
Таким образом, с первой позиции квартетов в 1/8 финала прошли "Барселона", "Бешикташ", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Рома", "Тоттенхэм"
С другой - "Базель", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Порту", "Реал", "Севилья", "Шахтер".
Стоит отметить, что участниками Лиги Европы после выступления в ЛЧ стали: "Атлетико", "Селтик", "ЦСКА", "Боруссия" Дортмунд, "СБ Лейпциг", "Наполи", "Спартак", "Спортинг".
Добавим также, жеребьевка будущей стадии турнира пройдет 11 декабря.